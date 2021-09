Bologna-Hellas Verona, le probabili formazioni: torna Svanberg, Soumaoro in vantaggio su Medel

Torna la Serie A dopo la pausa per le Nazionali e il Bologna torna al Dall’Ara. L’avversario di domani sarà l’Hellas Verona, ancora a 0 punti dopo le prime due giornate di campionato. Tutti disponibili per Sinisa Mihajlovic, che potrà contare anche su Vignato e Dijks, la cui disponibilità è stata in dubbio per tutta la settimana. Il talentino classe 2000 sembra aver recuperato dal risentimento muscolare avvertito con l’Under 21, mentre l’olandese è finalmente tornato nella lista dei convocati dopo l’infortunio al piede che non gli ha permesso di svolgere la preparazione estiva con il resto della squadra.

Bologna-Hellas Verona, le scelte dei due allenatori

Solito 4-2-3-1 quindi per Miha con Skorupski in porta e con De Silvestri e Hickey sulle fasce. Bonifazi confermato al centro, ma al suo fianco potrebbe tornare Soumaoro, visti gli impegni con la Nazionale di Gary Medel. La maglia da titolare al fianco di Schouten dovrebbe toccare stavolta a Svanberg, in vantaggio su Dominguez, mentre per il reparto offensivo non ci sono novità: Orsolini, il rientrante Soriano e Barrow dietro ad Arnautovic unica punta.

Diverse le novità invece in casa Hellas. Di Francesco non potrà contare sull’infortunato Ceccherini, e dunque insieme a Gunter e Magnani dovrebbe giocare Dawidowicz. Tameze, invece che Hongla, a comporre la mediana con Veloso, mentre in attacco dovrebbero esordire in maglia gialloblù sia Simeone che Caprari.

Bologna-Hellas Verona, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Theate, Dijks, Mbaye, Medel, Dominguez, Kingsley, Skov Olsen, Vignato, Sansone, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

A disposizione: Pandur, Berardi, Sutalo, Cancellieri, Casale, Ruegg, Frabotta, Bessa, Hongla, Ilic, Lasagna, Kalinic.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: sig. Ivano Pezzuto della sez. di Lecce.

Assistenti: Baccini, Bercigli.

IV: Cosso.

VAR: Nasca.

AVAR: Preti.