Brutta sconfitta per il Persiceto 85 che ieri nell'anticipo del campionato di Promozione contro la Virtus Camposanto.

La classifica non si muove per il club bolognese che rimane il fanalino di coda del girone C con un solo punto.

Il match si è messo subito in salita, al 12° minuto gli ospiti sono andati in vantaggio con Tammaro che ha trovato il secondo goal al 26°.

Al 36° arriva anche il terzo goal di Salatiello che chiude anzitempo il match. Al 37° arriva, però, il goal della bandiera dei padroni di casa.

La seconda frazione è pura formalità per la Virtus Camposanto che si è limitata a controllare.