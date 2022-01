Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: tornano Dominguez e Viola, chance dal 1' per Orsolini

Terminato il periodo di isolamento il Bologna torna a giocare. Domani, nonostante le rimostranze del club contro la decisione della Lega, la squadra di Mihajlovic è attesa sul campo del Cagliari. I sardi nell’ultimo turno hanno vinto in trasferta contro la Sampdoria, tornando alla vittoria dopo un digiuno di quasi tre mesi.

Cagliari-Bologna, le scelte dei due allenatori

Scelte quasi obbligate per Sinisa Mihajlovic, ancora alle prese con le tante assenze dovute al focolaio Covid-19 (a cui oggi si sono aggiunti altri tre giocatori). Il tecnico però potrà contare su alcuni importanti rientri: in lista convocati tornano infatti Dominguez, Viola e van Hooijdonk. In difesa l’unico assente è Gary Medel e al suo posto ci sarà Bonifazi. Confermata la presenza di Dijks a sinistra e uno tra De Silvestri e Skov Olsen sulla destra, mentre in mediana tornerà a comporsi la coppia Svanberg-Dominguez. Soriano e Arnautovic confermatissimi in attacco, con loro chance dal 1’ per Orsolini.

Tanti assenti anche tra le fila del Cagliari. Confermata in blocco la formazione vittoriosa al Ferraris contro la Samp: il nuovo acquisto Lovato giocherà dal 1’ mentre a sinistra Lykogiannis favorito sul rientrante Dalbert.

Cagliari-Bologna, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Carboni, Lovato; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Gagliano, Ladinetti, Obert, Zappa, Dalbert, Radunovic.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Stivanello, Viola, Pyyhtia, Skov Olsen, Cangiano, Falcinelli, Pagliuca, van Hooijdonk.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Ghersini della sez. di Genova.

Assistenti: Costanzo, Trinchieri.

IV Uomo: Marcenaro.

VAR: Maresca.

AVAR: Di Iorio.

Foto Bologna FC