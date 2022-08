Bologna femminile, campionato al via l'11 settembre contro il Centro Storico Lebowski

Al via l’11 settembre il campionato di calcio femminile di serie C 2022/23 con protagonista il Bologna Woman. Dopo aver ufficializzato la composizione dei gironi (rossoblu inserite nel girone B con Centro Storico Lebowski, Jesina, Lumezzane, Meran Women, Orvieto, Padova, Portogruaro, Riccione, Rinascita Doccia, Sambenedettese, Triestina, Venezia FC, VFC Venezia, Vicenza e Villorba) la Lnd ha pubblicato i calendari della nuova stagione. Trenta le giornate distribuite tra l’11 settembre al 28 maggio, girone di ritorno al via il 29 gennaio. Due le soste previste per le festività: primo stop dal 12 dicembre al 14 gennaio, poi dal 3 al 15 aprile. Il Bologna esordirà in trasferta contro il Centro Storico Lebowski. Clicca qui per il calendario intero.