Eccellenza, il Granamica passa 2-1 allo stadio Negrini

Battuta d’arresto interna per il Castenaso, che ferma il trend positivo cedendo in casa 1-2 all'ostico Granamica che passa allo stadio Negrini. Buon avvio dei granata, che giocano in maniera propositiva per tutto il primo tempo, ma proprio a fine frazione il Granamica piazza la zampata. È Zattini a insaccare infatti il vantaggio ospite al 45' spaccato, ad una manciata di secondi dall'intervallo. Nella ripresa il Castenaso, desideroso di riacciuffare gli avversari, non molla un centimetro, rimanendo sempre in partita. Ci pensa il solito Canova, giocatore dalla classe infinita e autentico jolly ad infilare su punizione il pareggio al 75’. La partita sembra veleggiare nella giusta direzione, tuttavia il finale si rivela amaro per il Castenaso, visto che Karapici all'82' riporta avanti il Granamica, in grado di preservare il punteggio fino al triplice fischio. Un brutto ko per la formazione granata, ma bisogna subito ricaricare le pile con la testa già al prossimo incontro con la Copparese.