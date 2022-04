Eccellenza, tempo di triangolare promozione e playoff

Con l’ultimo turno del campionato di Eccellenza andato in archivio, è tempo di dare uno sguardo alle squadre che arrivate prime in classifica nei tre gironi emiliani disputeranno il triangolare promozione per la serie D. A sfidarsi in questo gironcino con gare di andata e ritorno, che garantiranno alle sole prime due la promozione in serie D, saranno il Cittadella Modena per il girone A, il Corticella per il girone B, e per quello C il Fya Riccione. La terza e ultima classifica dovrà disputare gli spareggi nazionali insieme alla vincitrice del triangolare playoff, che prevede sempre gare di andata e ritorno ma tra le tre seconde classificate. A questo triangolare parteciperanno dunque il Colorno per il girone A, per quello B il Castenaso, e la Victor San Marino per il raggruppamento C.