Il Sasso Marconi alza bandiera bianca col Nibbiano

Minasola ancora in gol ed il Nibbiano espugna Sasso Marconi grazie alla dodicesima rete dell'attaccante. Ma tutta la squadra valtidonese è apparsa in netta ripresa. Sul campo dei bolognesi seconda vittoria consecutiva senza subire reti per la squadra di mister Rossini. Il Nibbiano visto a Sasso Marconi, pur con la pesante assenza di capitan Jakimovski, comincia ad assomigliare alla squadra che mister Rossini aveva in mente sin dall'inizio del campionato. Bel gioco con diverse azioni manovrate e tante occasioni da rete create, mentre la difesa che sembra aver finalmente trovato il giusto assetto, non ha lasciato molti spazi agli inserimenti dei padroni di casa. Rare purtroppo le occasioni nelle quali i bolognesi hanno cercato di impensierire la retroguardia avversaria con conclusioni che non hanno inquadrato la porta, oppure hanno trovato sulla propria strada gli interventi dell'estremo difensore ospite sempre sicuro e tempestivo nelle uscite. Al 20' della ripresa è poi arrivata la rete del Nibbiano, dopo che aveva creato comunque numerosi pericoli in precedenza.