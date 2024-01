Calcio femminile under 10: finisce 5-4 per Etica Ludis l'incontro con il Parma

Le giovanissime “Black Ladies” hanno segnato cinque goal, uno in più rispetto alle avversarie. Una partita attesa quella di oggi: da una parte il Parma, con uno dei settori giovanili più forti d’Italia (ogni anno arriva sempre tra le finaliste del campionato nazionale femminile Danone Cup), e dall’altra parte Etica Ludis, realtà giovanissima ma ben strutturata di Valsamoggia, piena di talenti che in questa annata sta mietendo enormi successi, risultando ancora imbattuta. “La partita si è giocata tra due squadre femminili delle annate 2012/2013/2014, entrambe molto forti. In campo c'è stato divertimento e buon gioco e il risultato finale è stato un 5-4 per noi" ha commentato il mister Gianluca Turrini. Alla fine della partita c'è stata una merenda tutte insieme, senza colori nè avversari. Le protaginiste della partita: Serena Giura, Ludmilla Bellina, Matilde Rizzoli, Ginevra Guerri, Laura Lolli , Emma Cariani, Xhesika Lika, Veronica Rescazzi, Angelica Giura, Martina Turrini e Lara Ambrosia Pollutri.

Un flash-mob portafortuna che ha annunciato il nuovo sponsor

Ieri pomeriggio, dopo gli allenamenti, le ragazze si sono ritagliate un momento per caricarsi alla vigilia di una partita importante: presso il supermercato Eurospar di Valsamoggia, le giovanissime calciatrici della società Etica Ludis hanno messo in scena un flash-mob per celebrare la nuova sponsorizzazione di Despar, che le supporterà per tutta la stagione. Padroni di casa Flavio e Silvio Battelli, amministratori della ditta Al.Ba. Srl che gestisce il supermercato di via Emilia, 71 affiliato Eurospar, che le hanno presentate ai loro clienti facendo loro un in bocca al lupo per il match di oggi. Che ha funzionato!

Despar sosterrà Etica Ludis per tutta la stagione sportiva: “È con grande trasporto che abbiamo deciso di supportare una realtà sportiva preziosa come questa, convinti che sarà un’alleanza fondata sulla condivisione di valori importanti. Imparare a fare squadra è un qualcosa che nella vita servirà per sempre. Faremo un tifo spudorato per loro, domani e a ogni incontro, sapendo che le vere vittorie vanno oltre il campo e oltre i goal che segneranno e subiranno con lo stesso sorriso” ha detto Alessandro Urban, Direttore Regionale Aspiag Service per l’Emilia Romagna, che è la concessionaria del marchio Despar.

Etica Ludis: storia e filosofia della squadra

Etica Ludis asd, fondata il 15 luglio 2020, nasce con l’obiettivo principale della riscoperta dei sani Valori sportivi in ciascuna disciplina La Valorizzazione degli Sport solo al Femminile è alla base del progetto. Le “Black Ladies”, che nella stagione 2023 / 2024 disputeranno il campionato UISP “Calcio a 8”, sono dal 2020 il punto di riferimento e la prima squadra nero argento

Le “ETICA UNDER 15” (da 13 a 16 anni) che nella stagione 2023 / 2024 disputeranno il campionato UISP “Junior Women”, le “ETICA UNDER 12” (da 11 a 12 anni) che disputeranno il campionato UISP “Girls”, le “ETICA UNDER 10″ (da 8 a 11 anni) che disputeranno il campionato FIGC “Pulcini”, le “ETICA UNDER 10 ACADEMY” (da 8 a 11 anni) che disputeranno il campionato UISP “Monelle” e le “ETICA UNDER 8” (da 5 a 8 anni) che disputeranno il campionato FIGC “Piccoli Amici” diverranno il futuro della sezione calcistica della nostra società. Abbiamo l’obiettivo di crescere, sviluppare e costruire insieme progetti sportivi solo ed unicamente Femminili (calcio e basket ma non solo) coinvolgendo figure che possiedano i nostri stessi Valori. Etica, Sportività, Lealtà, Dialogo, Onestà, Passione, Aggregazione, Beneficenza, Ambizione, Umiltà, Crescita, Sviluppo, Organizzazione, Autorevolezza sono i principi cardine della società e sono il DNA indispensabile per poter far parte della nostra Famiglia.