Serie C, il possibile girone dell’Imolese

Presentate le domande d’iscrizione al prossimo campionato di serie C, si possono iniziare anche ad ipotizzare le composizioni dei gironi. Tutto è ancora ufficioso in vista dei controlli della Covisoc, con solo il Teramo che sembra possa avere qualche problema di liquidità. Ma nulla che faccia ipotizzare una sua esclusione. Per quanto riguarda l’Imolese, non dovrebbe cambiare il girone B con una fisionomia più o meno identica tra promozioni e retrocessioni.

Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano, Feralpisalò, Juventus U23, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano City Nova, Trento, Triestina, Vicenza e Virtus Verona.

Girone B: Ancona, Carrarese, Cesena, Entella, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Montevarchi, Olbia, Pescara, Piacenza, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato, Siena, Teramo e Vis Pesaro.

Girone C: Audace Cerignola, Avellino, Campobasso, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla e Viterbese.