Imolese ai nastri di partenza della nuova stagione

Serie C

Serie C Girone B

Ai nastri di partenza per la nuova stagione l’Imolese, che con la fine della sessione estiva di calciomercato ha visto diversi giocatori di esperienza vestire la maglia rossoblu. La rosa a disposizione di mister Antonioli comprende i portieri Rossi, Nanetti, con i neoacquisti Molla, proveniente dal vivaio del Bologna, e Adorni scuola Parma, lo scorso anno tra i protagonisti con la maglia della Sammaurese. Il reparto difensivo conta Cerretti e Milani confermati. Tra i nuovi arrivati, il capitano del Lentigione Zagnoni; Eguelfi, proveniente dall'avventura iberica con il San Fernando, prodotto delle giovanili dell’Inter, ha indossato anche le maglie di Cesena, Frosinone, Verona e Pro Vercelli; Serpe, difensore centrale di proprietà dello Spezia, acquistato dal Genoa; De Vito, anni di esperienza tra i professionisti con varie maglie, tra cui Cavese e Viterbese; Diaby, laterale mancino classe 2003 proveniente dall’Hellas Verona; Fort, classe 2002 proveniente dal Sanpaimola; Annan, proveniente dal settore giovanile del Bologna; Scremin, classe 2003 proveniente dallo Spezia; Agyemang classe 2002 esterno mancino, scuola Bologna, nelle ultime due stagioni al Lentigione. A centrocampo figurano Lombardi e Capozzi confermati. Faggi, classe 2003 proveniente dal Mezzolara; il cavallo di ritorno Bensaja, proveniente dalla Lucchese; Zanini, classe ‘94 ex Reggiana; Zanon, classe 2002 proveniente dalla Viterbese; Castellano, proveniente dal Padova; Manfredonia, classe 2004 proveniente dal Vicenza; e Attys, classe 2001 proveniente dall’Inter. Infine, a livello offensivo la squadra può contare su De Sarlo e De Feo confermati. Fonseca in prestito dall’Inter, scorsa stagione nella Pergolettese; Pagliuca e Rocchi, entrambi classe 2002 provenienti dal Bologna; infine Stijepovic, classe ‘99 dallo Spezia.