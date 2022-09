La Primavera dell'Imolese vince all'esordio

La Primavera 2 dell'Imolese esordisce battendo a domicilio la Virtus Entella con il punteggio di 2-1. I giovani rossoblù vanno in vantaggio alla fine del primo tempo, con Pecchia che pennella per Antognoni che s’inserisce e supera il portiere avversario Rinaldini in uscita. Il raddoppio nella ripresa, quando da un contropiede rossoblù il neoentrato Likendja punta il suo diretto avversario, lo salta, e batte per la seconda volta Rinaldini. Il gol della bandiera non è sufficiente alla Virtus Entella per evitare la sconfitta casalinga alla prima giornata di campionato.