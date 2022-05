Promozione, il regolamento dei playoff

Il Comitato regionale dell’Emilia Romagna ha comunicato il calendario delle gare che interesseranno i playoff e playout del campionato di Promozione, che appresta a vivere l’ultima giornata di campionato questa domenica. Per quanto riguarda i playoff saranno disputati due turni domenica 22 maggio e domenica 29 maggio, con gara unica in casa della miglior piazzata in classifica. Gli abbinamenti saranno 2° classificata vs 5° classificata e 3a classificata va 4a classificata. Se però il distacco tra le squadre 2a e 5a classificata e tra la 3a e la 4a classificata sarà pari o superiore a 7 punti, l’incontro playoff non verrà disputato e la società 2a e/o 3a classificata passerà al turno successivo. Le gare se dovessero finire in parità al termine dei tempi regolamentari, proseguiranno con la disputa di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo la parità, sarà ritenuta vincitrice dei playoff la squadra meglio classificata al termine del campionato.