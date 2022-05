Promozione, il regolamento dei playout

Il Comitato regionale dell’Emilia Romagna ha comunicato il calendario delle gare che interesseranno i playoff e playout del campionato di Promozione, che appresta a vivere l’ultima giornata di campionato questa domenica. Per quanto riguarda i playout vedranno la disputa di gare d’andata e ritorno, in programma il 22 maggio ed il 29 maggio. Per i gironi a 14 squadre come quello prettamente bolognese, ovvero il gruppo D, gli abbinamenti saranno 13a classificata vs 10a classificata e 12a classificata vs 11a classificata tenendo presente l’ordine delle gare d’andata. A conclusione dell’andata e ritorno dei playout, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, al termine della gara di ritorno saranno disputati 2 tempi supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, retrocederà al campionato di Prima categoria la squadra peggio classificata al termine della regular season. Qualora al termine della regular season il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati accoppiamenti sia pari o superiore a sette punti, il rispettivo incontro di playout non verrà disputato e la società peggiore classificata retrocederà.