Il Cesena stritola l'Imolese

CESENA-IMOLESE 4-0

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Celiento, Coccolo; Adamo, De Rose, Saber, Calderoni; Chiarello; Corazza, Shpendi S.. In panchina Lewis, Pollini, Mercadante, Kontek, Prestia, Bumbu, Zecca, Albertini, Bianchi, Brambilla, Francesconi, Ferrante, Udoh, Shpendi C.. Allenatore Toscano.

IMOLESE (3-4-1-2): Rossi; Zagnoni, Serpe, Eguelfi; Cerretti, Zanon, Castellano, Agyemang; Faggi; De Feo, De Sarlo. In panchina Adorni, Molla, Fort, Scremin, De Vito, Milani, Diaby, Zanini, Bensaja, Annan, Pagliuca, Fonseca, Manfredonia, Stijepovic. Allenatore Antonioli.

RETI: 19' Chiarello, 21', 40' e 87' Corazza,

Imolese ospite del Cesena e dopo 2’ c'è già una punizione di Cerretti con colpo di testa di De Feo poco fortunato. Al 6’ punizione per il Cesena con Chiarello che non preoccupa la difesa rossoblù. Gli ospiti rimangono poi in dieci perché viene espulso De Sarlo. Poco dopo, al 19’, Riccardo Chiarello porta in vantaggio il Cesena, che raddoppia due minuti più tardi con Corazza. L'Imolese però non demorde, nonostante l'inferiorità numeriva e i due gol di passivo. Al 23’ occasione di Agyemang, con il portiere Rossi che chiede alla squadra di alzare il baricentro e di guadagnare spazio. Al 40’ la doppietta di Corazza, che sigla il terzo gol per i romagnoli. Al 45’ bravo Rossi che blocca su Calderoni ed evita il 4-0. Riprende il secondo tempo con due cambi per l'Imolese e tre cambi in casa Cesena: De Feo e Eguelfi lasciano posto a Fonseca e Pagliuca, mentre dentro Ferrante, Bianchi e Zecca per Chiarello, Saber e Adamo tra i locali. Al 57’ Rossi respinge di nuovo Corazza, poi mister Antonioli richiama Faggi e Zanon inserendo Stijepovic e Bensaja. Prova e riprova, all'87’ arriva il quarto gol del Cesena con Corazza, che firma la sua personale tripletta.