Imolese, pareggio a reti inviolate

ENTELLA-IMOLESE 0-0

Entella: De Lucia, Zappella, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Tascone, Di Cosmo, Rada; Meazzi; Merkaj, Faggioli. A disp.: Borra, Dessena, Favale, Corbari, Tenkorang, Paolucci, Palmieri, Reali, Banfi, Doumbia, Parodi. All.: Volpe.

Imolese: Rossi, Eguelfi, Zagnoni, Serpe; Cerretti, Zanini, Bensaja, Annan; De Feo; Stijepovic, De Sarlo. A disp.: Adorni, Molla, Fort, Faggi, Scremin, De Vito, Zanon, Pagliuca, Agyemang, Fonseca, Manfredonia, Milan, Castellano, Attys. All.: Antonioli.

L'Imolese pareggia a reti inviolate sul campo dell'Entella. I rossoblù però ci provano sin dall'inizio, con un'azione insistita conclusa dal destro largo con il piatto di Zanini. All'8? incursione di Meazzi, tiro bloccato da Rossi. Al 13? cross di Zappella per Merkaj che sfiora il pallone, palla tra le braccia di Rossi. Al 35? occasione Imolese con Cerretti che non smuove il punteggio. Al 43? ancora Imolese in proiezione offensiva: buon traversone per la spaccata di De Sarlo, che finisce fuori. Primo tempo che si chiude con il risultato di perfetta parità di 0-0. Ad inizio secondo tempo l'Imolese alza un po' di più il baricentro. Al 62? De Sarlo atterrato in proiezione avanzata, per il direttore di gara non c'è fallo. Episodio dubbio, con l'attaccante che stava per dirigersi verso la pota avversaria. Al 79? Zanini conclude col destro dopo la bella sponda a rimorchio, traiettoria che s'impenna e finisce fuori misura. Al 92? controllo e conclusione di Pagliuca che termina a lato di poco. Finisce così la partita con un punto importante conquistato dall'Imolese.