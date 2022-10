Imolese bella a metà, ko a Gubbio

Gubbio-Imolese 3-0

Gubbio (4-2-3-1): Di Gennaro, Morelli, Signorini, Portanova, Bonini; Bontà, Rosaia; Arena, Vazquez, Spina; Mbakogu. A disposizione: Meneghetti, Semeraro, Redolfi, Di Stefano, Francofonte, Tazzer, Corsinelli, Toscano, Vitale, Artistico. Allenatore: Piero Braglia.

Imolese (3-5-2): Rossi, Zagnoni, Serpe, Eguelfi, Pagliuca, Agyemang, Zanini, Fonseca, Cerretti, Bensaja, Annan. A disposizione: Adorni, Molla, Fort, Faggi, Scremin, De Vito, Zanon,, Rocchi,Stijepovic, Milani, Manfredonia, Castellano, Diaby. Allenatore: Mauro Antonioli

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari.

Reti: 73’ Arena, 90' Toscano, 93' Spina.

L'Imolese, in tenuta bianca, fa visita al Gubbio. Al 9’ prima palla gol per gli ospiti con Fonseca, conclusione che esce a lato. Rispondono gli avversari, ma Serpe è bravo a mettere in angolo su palla di Vazquez. Al 20’ calcio di punizione per il Gubbio, esce Rossi e mette in angolo. Al 22’ Arena cerca di scambiare con Vazquez, contrastato e palla ancora in angolo per i padroni di casa. Terzo angolo per il Gubbio, colpo di testa di Vazquez che non inquadra lo specchio di porta. Al 25’ cross di Zanini che trova Fonseca in area, l'attaccante non riesce a concludere verso la porta avversaria e poi viene segnalato dall'arbitro un fallo in attacco di Pagliuca. Si riparte dunque con una punizione per il Gubbio. Al 28’ tiro di Mbakogu, palla deviata in corner. E' il quarto per i padroni di casa. Al 37’ primo tiro in porta del Gubbio con Bontà, ma Rossi ci arriva bene. Al 46’ colpo di testa di Fonseca ancora pericoloso che si è girato bene di testa. Ottimo primo tempo dell'Imolese che arriva in area con diverse occasioni. Da segnalare unìammonizione per simulazione a Pagliuca che recriminava invece un rigore. Ad inizio ripresa grande intervento difensivo di Zagnoni che ferma Mbakogu lanciato verso la porta dell'Imolese. Al 53’ buona iniziativa personale di Cerretti che va al cross che finisce però direttamente sul fondo. Al 58’ il Gubbio prova una combinazione, azione finale di Corsinelli sulla destra, ci arriva bene Rossi. Al 61’ parata di Di Gennaro su tiro da fuori di Bensaja. Al 70’ calcio d’angolo per l’Imolese, alla bandierina Eguelfi e colpo di testa di Stijepovic, nulla. Poco dopo traversa di Arena dopo il colpo di testa. Al 73’ però, Arena porta il Gubbio in vantaggio. Al 79’ protagonista Rossi: Mbakogu di potenza, lotta contro tutta la difesa e va al tiro respinto in angolo dal portiere. Nel finale il Gubbio chiude la partita con il gol di Toscano, che finisce addirittura con il successo per 3-0. Un punteggio troppo severo per la squadra rossoblù. Imolese che ha effettuato un ottimo primo tempo, con la possibilità di andare in vantaggio diverse volte.