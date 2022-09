L'Imolese esordisce battendo l'Alessandria

IMOLESE-ALESSANDRIA 1-0

Imolese (3-5-2): Rossi; Cerretti, Zagnoni, Eguelfi; Scremin, Attys, Zanon, Faggi, Agyemang; De Sarlo, Stjpeovic. A disp.: Adorni, Nannetti, Molla, Likendja, Capozzi, Fort, De Feo, M.Lombardi, De Vito, Manfredonia, Milani, Castellano, Diaby, Annan. All.: Antonioli.

Alessandria (3-5-2): Marietta; Rota, Checchi, Sini; Baldi, Filip L.Lombardi, Nichetti, Filip, Sini; Galeandro, Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Sylla, Nunzella, Marasco, Perseu, N'Gbesso, Speranza, Ghiozzi, Pagani. All.: Rebuffi.

Rete: 76' rig Stijepovic.

Esordio con vittoria per l'Imolese che batte per 1-0 l'Alessandria. A decidere la partita un rigore realizzato da Stijepovic al 76'. Nel primo tempo due gol annullati per fuorigioco a De Sarlo, con i rossoblù decisamente più in palla degli avversari. Nella ripresa l'Imolese è rimasta addirittura in dieci uomini a causa dell'espulsione di Agyemang. Nonostante ciò è arrivato il gol del vantaggio, conservato a denti stretti anche in virtù della doppia espulsione che hanno poi subito gli ospiti, con i cartellini rossi mostrati ai due subentrati Sylla prima e Speranza poi.