Stijepovic regala la vittoria all'Imolese

Imolese-Carrarese 2-1

Imolese (3-5-2): Molla; Milani, Zagnoni, De Vito; Scremin, Bensaja, Zanini, Annan; De Feo; Fonseca, Stijepovic. A disp. Adorni, Nannetti, Rossi, Serpe, Fort, Faggi, Eguelfi, Zanon, Pagliuca, Rocchi, Agyemang, Cerretti, Manfredonia, Castellano, Diaby. All. Mauro Antonioli.

Carrarese (3-5-2): Satalino; D'Ambrosio, Marino, Coccia; Folino, Della Latta, Mercati, Bozhanaj, Cicconi; Capello, Giannetti. A disp. Rovida, Imperiale, Pelagatti, Grassini, Cerretelli, D'Auria, Energe, Andreoli, Pasciuti, Frey, Samele, Plescias, Schiavi. All. Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia.

Reti: 19' Fonseca, 32' rig. Capello, 95' Stijepovic.

L'Imolese torna a vincere battendo in casa la Carrarese per 2-1. Al 19’ va a segno Fonseca: grande azione sulla sinistra, boa di De Feo e il giovane Fonseca può mettere dentro per il vantaggio rossoblù. Al 32’ rigore per la Carrarese con Capello e di nuovo punteggio in parità 1-1. Al 58’ l'Imolese rimane in dieci perché viene espulso De Feo. Gli possono portarsi in vantaggio grazie ad un altro rigore che viene però parato da Molla. Nel recupero arriva il gol vittoria di Stijepovic, che scappa verso la porta e scaglia un sinistro imparabile.