L'Imolese batte a domicilio la Fermana

Grande successo per i ragazzi dell'Imolese, una vittoria di carattere. Tre punti molto importanti acquisiti già nel primo tempo, e difesi con i denti nel secondo. Allo stadio Bruno Recchioni di Fermo i rossoblù scendono in campo per l’undicesima giornata del girone B di serie C, contro ovviamente la Fermana. All'8’ prima occasione per Annan: chance per l'Imolese sul corner seguente; traversone a tagliare l’area di Zanini sul corner, palla allontanata appena fuori dall’area di rigore per il sinistro di prima forte e centrale del difensore ghanese, Nardi si distende e devia la sfera. Al 18’ colpo di testa di Fischnaller sul calcio di punizione seguente, palla alta. Al 21’ punizione per l'Imolese con Castellano e palla che filtra senza pericoli. Al 25’ Fischnaller murato da Zagnoni. Al 30’ diagonale chirurgico di Matteo Zanini, destro e palla dentro. Molto bravo a trovare il diagonale, ha approfittato del disimpegno di testa sbagliato da un difensore della Fermana. Il raddoppio rossoblù sul finire del primo tempo: azione di Agyemang, passaggio per Fonseca e 2-0. Ad inizio ripresa occasione Fermana con Pinzi che, avanza palla al piede superando due avversari, palla in area allontanata dalla difesa rossoblù. Cross dalla destra di Eleuteri per Bunino, Rossi abbandona la porta nel tentativo di anticipare la punta gialloblù, ma viene ostacolato e perde la sfera dalle mani; sul prosieguo poi l’arbitro Frascaro assegna un calcio di punizione a favore dell'Imolese per la carica sul portiere. Poco prima del quarto d'ora di gioco, gol della Fermana di Fischnaller assistito da Bunino. L'Imolese rimane poi in dieci: espulso Zanini per fallo su Maggio. Al 73’ Pagliuca penetra in area tra tre avversari, il rossoblù cade a terra ma per Frascaro è contrasto regolare. All'80’ tiro pericoloso di Boanino. Sul finale l'Imolese si chiude per difendere risultato, e conquista i tre punti in palio.