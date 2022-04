Serie C, finisce in parità tra Imolese e Fermana

IMOLESE-FERMANA 1-1 (p.t. 1-0)

IMOLESE: Santopadre, Angeli, Vona, Rinaldi, Lia, Romano, D'Alena, Benedetti, Boscolo Chio, Padovan, Belloni. A disp. Angeletti, Rossi, Liviero, De Sarlo, Manzo, La Vardera, Lombardi L., Cerretti, Lombardi A., Milani, De Feo. All. Fontana.

FERMANA: Ginestra, Rossoni, Blondett, Scrosta, Sperotto, Mbaye, Urbinati, Rodio, Pannitteri, Marchi, Kyeremateng. A disp. Moschin, Parodi, Spedalieri, Sangiorgi, Cognigni, Bugaro, Giannò, Frediani, Capece, Alagna, Graziano, Simonelli. All. Baldassarri.

RETI: 15’ Romano, 51’ Blondett.

Allo stadio Galli finisce in parità per 1-1 tra Imolese e Fermana, che si dividono la posta in palio. La partita si sblocca subito al quarto d’ora, quando di testa Romano batte Ginestra per il vantaggio dei padroni di casa. Rossoblu che vanno vicino al raddoppio al 20’, quando il tiro di Padovan costringe all’intervento il portiere avversario. La Fermana si vede per la prima volta in attacco intorno alla mezz’ora, quando Santopadre deve mettere il pallone in angolo. Sugli sviluppi del corner, l’estremo difensore di casa guarda con gli occhi la conclusione da fuori area che sorvola di tanto la traversa. Senza altre occasioni da gol, le due squadre vanno al riposo lungo. La ripresa si apre con il pareggio degli ospiti. Al 51’ su una punizione dalla trequarti Santopadre respinge centralmente un colpo di testa. Il pallone a c’è tri area è preda di Blondett che ribatte in rete per l’1-1. Galvanizzati dal gol, gli ospiti iniziano a prendere sempre più campo a discapito di una Imolese che soffre il contraccolpo psicologico. Gli uomini di mister Gaetano Fontana faticano spesso anche ad uscire dalla propria metà campo, e non creano alcun pericolo per tutto il secondo tempo, tranne nel finale quando con qualche cross e pallone filtrante provano a farsi rivedere in area avversaria. Al triplo che fischio dell’arbitro però, il punteggio non cambia.