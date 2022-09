Imolese, Fiorenzuola corsaro allo stadio Galli

IMOLESE-FIORENZUOLA 0-2

IMOLESE: Rossi, Serpe, Zagnoni, Fort, Agyeman, Zanini, Castellano, Faggi, Zanon, De Sarlo, Fonseca. A disp. Adorni, Nannetti, Faggi, Fort, De Feo, Scremin, De Vito, Pagliuca, Manfredonia, Stijepovic, Diawara, Diaby, Bensaja, Annan, Attys. All. Antonioli.

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Oneto, Currarino, Stronati, Morello, Mastroianni, Sartore. A disp. Sorzi, Frison, Mamona, Anelli, Cogheto, Sussi, Arduini, Di Gesù, Areco, Fiorini. All. Tabbiani.

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea.

RETI: 45' pt Mastroianni, 90' Mamona.

Per la quinta giornata del girone B del campionato di serie C, allo stadio Romeo Galli di Imola si affrontano l'Imolese ed il Fiorenzuola in un derby tutto emilio-romagnolo. Prima occasione del match al 7', quando l'esterno ospite Morello si accentra e calcia senza riuscire a sorprendere Rossi. Il Fiorenzuola appare comunque più propositivo e si fa vedere altre volte nell'area di rigore avversaria pur senza concludere in maniera nitida. I padroni di casa si affacciano un paio di volte nella metà campo offensiva grazie a dei calci piazzati che però non portano a nulla. Nessuna delle due squadre ci sta a perdere, e per questo non mancano anche i contatti. Gli ospiti però con maggiore qualità riescono ad uscire palla a terra e a realizzare dei capovolgimenti di campo che prendono un po' alla sprovvista la retroguardia di casa, ma non Rossi. Il portiere dell'Imolese infatti, prima respinge un tiro a tu per tu di Sartore, poi ci mette la mano sul calcio dalla distanza di Danovaro. Dai e dai, la rete del Fiorenzuola è arrivata proprio allo scoccare del 45'. Mastroianni riceve e gestisce un pallone sulla trequarti, apre sulla destra e va ad attaccare il secondo palo dove raccoglie il cross del compagno e di testa porta in vantaggio i rossoneri. Nella ripresa si assiste a tutta un'altra partita. L'Imolese, costretta a segnare per pareggiare, si riversa in attacco con grande veemenza e quasi costringe il Fiorenzuola a chiudersi nella propria metà campo, per non dire area di rigore. I rossoblù vanno subito vicini al pareggio con la conclusione di Zanon deviata in angolo di testa da un difensore praticamente sulla linea. Poi è il turno di Faggi creare il pericolo per la retroguardia ospite con una deviazione di corpo su di un cross dalla destra che quasi si infila in rete. L'Imolese inserisce Stijepovic per aumentare la propria forza offensiva, e proprio l'attaccante entra nell'azione che vede De Sarlo segnare in fuorigioco. Pur spingendo sono comunque poche le occasione da rete per i padroni di casa, che proprio al 90' subiscono la rete del raddoppio del Fiorenzuola con il neoentrato Mamona che scappa sulla sinistra, entra in area e scaglia sotto la traversa un potente destro che non lascia scampo a Rossi.