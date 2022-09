Imolese, mister Antonioli presenta la trasferta con la Lucchese

Così presenta mister Antonioli la partita che la sua Imolese affronterà in trasferta contro la Lucchese: “La Lucchese è una squadra importante, e di valore. Si è visto contro la Reggiana e si vedrà nel proseguo del campionato. La rosa è composta da giocatori che non hanno necessità di presentazioni. Per noi sarà complicatissimo, inutile girarci attorno, sono più forti ma nel calcio a volte chi vince non è sempre il più forte. Ci aggrappiamo a questo. Siamo la squadra con l’età media più bassa d'Italia, diventa difficile dire che squadra vedremo. Siamo piuttosto impronosticabili. Ci stiamo conoscendo, normale che non siamo ancora rodati al cento per cento. Gli ex della gara Bensaja, De Feo e Zanini, insieme a Castellano, sono gli ultimi giocatori arrivati. Ovvio che non siano ancora al cento per cento. Sono a disposizione. Credo che anche loro se potessero avrebbero preferito giocare più avanti questa partita perché spesso, parlando dell’esperienza di Lucca, sono sempre parole bellissime per città e tifosi”.