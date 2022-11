Imolese, il Montevarchi è corsaro

IMOLESE-MONTEVARCHI 0-2

IMOLESE (3-5-2): Rossi; De Vito, Milani, Zagnoni; Cerretti, Annan, Attys, Bensaja, Zanini; Fonseca, De Feo. A disposizione: Adorni, Nannetti, Fort, Eguelfi, Serpe, Zanini, Faggi, Zanon, Manfredonia, Castellano, Pagliuca, Rocchi, Lombardi. Allenatore: Mauro Antonioli

AQUILA MONTEVARCHI (4-3-1-2): Mazzini; Manè, Gennari, Bertola, Tozzuolo; Amatucci, Nador, Pietra; Giordani; Italeng, Kernezo. A disposizione: Giusti, Chiti, Boccadamo, Jallow, Saporiti, Alagna. Allenatore: Roberto Malotti

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro.

Nella gara del 14o turno di campionato, l'Imolese ha dato il benvenuto allo stadio al presidente Deni regalandogli il libro della storia rossoblù e la sciarpa con i colori del club. Pronti, via, dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime della strada, Manè cerca il cross al centro, blocca Rossi. Al 9’ lancio dalle retrovie a cercare Giordani, Rossi fa sua la sfera. Al 13’ angolo dell'Imolese su buona azione di Annan. Un minuto dopo buona occasione in area del Montevarchi ma l'arbitro ravvisa un fallo e da punizione agli ospiti. Al 16’ rigore per il Montevarchi su fallo di Kernezo, l'arbitro non ha dubbi: Giordani tira Rossi neutralizza. Al 32’ Annan tenta la conclusione dalla distanza, palla sopra la traversa. Al 37’ deviazione su buona occasione di Zanini col destro. De Feo batte corto l'angolo ma Mazzini fa sua la sfera. Squadre nuovamente in campo per la ripresa: per l'Imolese esce Attys entra Stijepovic. Al 53’ Zagnoni lancio lungo per Fonseca, Mazzini fa suo il pallone. Il Montevarchi passa in vantaggio con gol di Bertolo. Poco dopo il raddoppio ospite con Alagna. All'88’ Rocchi cerca Stijepovic in profondità, esce Mazzini e allontana. Nel recupero espulso il direttore Righi.