Uno-due Imolese, e il Montevarchi va al tappeto

IMOLESE-MONTEVARCHI 2-0

IMOLESE: Santopadre, Lia, Vona, Boscolo, Rinaldi, Angeli, Romano, Lombardi L., D'Alena, Lombardi A., Belloni. A disp. Angeletti, Benedetti, Santoro, Manzo, La Vardera, Cerretti, Milani, Palma, De Feo. All. Fontana.

MONTEVARCHI: Giusti, Achy, Tozzuolo, Mercati, Dutu, Amatucci, Gambale, Barranca, Lischi, Jallow, Giordani. A disp. Valentini, Sorrentino, Boccadamo, Lunghi, Chiesa, Carpani, Intinacelli, Gennari, Boiga, Bassano, Mionic. All. Malotti.

ARBITRO: Luongo di Napoli.

RETI: 59' Romano, 60' Lombardi A.

Allo stadio Romeo Galli l'Imolese batte il Montevarchi per 2-0. Una vittoria che rincuora la formazione di mister Fontana ancora invischiata nella lotta per la salvezza. Tre punti preziosi che arrivano contro un Montevarchi in ottimo stato di forma, che nell'ultimo periodo ha inanellato solo risultati positivi. La partita si decide nella ripresa, o meglio, in sessanta secondi circa. Grande protagonista Belloni, che avvia entrambe le azioni decisive. Nella prima la sua apertura favorisce Luca Lombardi che mette in mezzo un pallone rasoterra che arriva sul secondo palo dove Romano calcia e Giusti riesce appena a deviare senza evitare il gol. Il tempo che il gioco riprenda, che Belloni recupera palla a centrocampo e avvia il contropiede. Apertura ancora per Luca Lombardi bravo ad aspettare e a vedere il taglio centrale di Alessandro Lombardi che davanti al portiere calcia il pallone nell'angolino dove è imparabile per il definitivo 2-0.