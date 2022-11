Sconfitta interna per l'Imolese

IMOLESE-OLBIA 0-1

IMOLESE (3-5-2): Rossi, Eguelfi, Zagnoni, Serpe; Cerretti, Annan, Bensaja, Castellano, Agyemang; Stijepovic, Fonseca. A disposizione: Adorni, Nannetti, Molla, Fort, Faggi, Scremin, De Vito, Zanon, Pagliuca, Rocchi, Manfredonia, Milani, Diaby, Attys. All. Antonioli.

OLBIA (3-4-1-2): Gelmi, Emerson, Fabbri, Brignani; Sueva, Minala, Incerti, Travaglini; Biancu; Contini, Ragatzu. A disposizione: Van Der Want, Renault, La Rosa, Occhioni, Babbi, Boganini, Gabrieli, Sanna, Finocchi, König. All. Occhiuzzi.

RETE: 63' Contini.

L'Imolese ospita l'Olbia, che al 5’ batte una punizione direttamente con Ragatzu che aveva subito fallo, para facile Rossi. Ancora Ragatzu un minuto più tardi manda fuori di poco. All'11’ ci prova Fonseca che approfitta di un errore della difesa Olbia, nulla di fatto. Un minuto dopo annullato il gol all'Imolese realizzato da proprio da Fonseca, che sugli sviluppi di una punizione l'attaccante rossoblù si ritrova in mischia con una ghiotta palla in area di rigore. Al 16’ occasione Olbia con l'incursione di un centrocampista servito da Biancu. A metà primo tempo l'Imolese spinge e si rende pericolosa in un paio di occasioni. Al 36’ Stijepovic potrebbe involarsi pericolosamente verso l'area ma commette un fallo ingenuo. Nella ripresa Agyemang viene messo giù ed intervengono i sanitari: doppia ammonizione ed espulsione per Sueva. Al 53’ calcio di punizione per l’Imolese, batte Eguelfi corto per Bensaja ma arriva la difesa dell'Olbia che mette in angolo. I rossoblù cercano di approfittare della superiorità numerica ma non trovano la rete, che al 63’ arriva per l'Olbia con Contini che segna di destro. Nonostante la girandola di cambi, l'Imolese si rende pericolosa solo al 92’ col colpo di testa di Fonseca: palla a lato e sconfitta interna.