Serie C, l'Imolese conquista un'altra chance salvezza

A 180' dalla conclusione della stagione regolare di serie C, l'Imolese ha ospitato la Vis Pesaro in una gara che non doveva essere sbagliata, e gli uomini di mister Gaetano Fontana non l'hanno fatto. Con il successo per 1-0 i rossoblu si sono conquistati sul campo la possibilità di salvarsi attraverso i playout, per il terzo anno consecutivo. Retrocede invece il Grosseto, che dall'Imolese penultima in classifica dista, dopo quest'ultimo turno di campionato, quattro punto. Il primo tempo è avaro di occasioni, e l'unico sussulto si ha a metà frazione quando Padovan prova a girare di testa un cross dalla destra. Pallone vicino all'incontro dei pali ma comunque fuori misura. Nella ripresa è il gol di Romano, giunto al 62', che anima una gara fin lì soporifera. Il giocatore è bravo a raccogliere un pallone vagante, andarsene lungo la linea di fondo campo, arrivare a tu per tu con il portiere avversario e batterlo sul suo palo. Nel giro di 10' l'Imolese crea altre tre ghiotte palle-gol. Prima è Lomabrdi che in slalom supera un paio di difensori ma poi il suo tiro termina di poco a lato. Stessa sorte anche per la botta di Padovan, che però viene deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner incredibile traversa da pochi centrimentri colpita da Rinaldi bravo ad arrivare di testa sul pallone. Negli ultimi 15' si accendono gli animi quando la Vis Pesaro rimane in dieci per un fallo di reazione. Gli ospiti a testa bassa provano comunque ad attaccare. Brividi sull'uscita di Rossi che lascia sguarnita la porta anche se il tiro dell'avversario termina fuori. Altra chance per gli ospiti al 95', quando da una mischia in area nasce un tiro sotto porta che finisce solo sulla rete esterna. La vittoria permette all'Imolese di evitare la retrocessione diretta e di avere un'altra opportunità per salvarsi attraverso i playout. Adesso però testa all'ultimo impegno contro il Pescara, e solo dopo si tireranno le somme.