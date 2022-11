Imolese, altra sconfitta interna

IMOLESE-PONTEDERA 1-2

IMOLESE (3-4-2-1): Rossi; De Vito, Fort, Zagnoni; Cerretti, Zanon, Zanini, Agyemang; Faggi, De Feo; Pagliuca. A disp. Adorni, Nannetti, Serpe, Eguelfi, Scremin, Rocchi, Fonseca, Manfredonia, Stijepovic, Milani, Castellano, Bensaja, Annan, Attys. All. Mauro Antonioli.

PONTEDERA (3-5-2): Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Perretta, Guidi, Catanese, Izzillo, Aurelio; Benedetti, Nicastro. A disp. Cagnina, Stancampiano, Pretato, Mutton, Petrovic, Fantacci, Di Bella, Bonfanti, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli, Somma. All. Massimiliano Canzi.

ARBITRO: Emanuele Ceriello di Chieri.

RETI: 8' Aurelio, 55' Perretta, 67' De Feo.

Pronti via, al 3’ calcio di punizione per la squadra ospite: arriva bene Rossi che mette in angolo. Al 7’ Catanese per Aurelio cross basso ma la retroguardia dell'Imolese allontana. Un minuto più tardi gol del Pontedera con Aurelio. Al 16’ Faggi ci prova: alto sopra la traversa. Al 23’ tiro-cross insidioso di Zanini, si riparte con il rinvio dal fondo per il Pontedera. Al 27’ Catanese ha una buona occasione dal limite alto sopra la traversa. Al 47’ Pontedera vicino raddoppio miracolo di Rossi. Al 52’ Fort salva sulla riga il tiro di Aurelio. Al 55’ raddoppio del Pontedera con Perretta. Al 61’ occasione per l'Imolese ma De Feo calcia alto al volo. Un minuto dopo grande occasione di Annan, ci arriva Siano. Grande punizione di De Feo che attraversa la barriera e beffa Siano: pallone in rete per il gol che dimezza lo svantaggio. Grande parata di Siano su colpo di testa di De Feo che evita il gol del pari. Finisce con la sconfitta dell'Imolese per 1-2.