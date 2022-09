Serie C, Imolese nella tana del Torres

Trasferta per l'Imolese che giocherà domani alle ore 14:30 sul campo della Torres. Una partita nella quale i rossoblù sono chiamati a riscattarsi dopo lo 0-4 subito in casa contro il Siena, a maggior ragione visto che i sardi hanno un solo punto in classifica. Sarà il signor Simone Gauzolino della sezione di Torino l'arbitro chiamato a dirigere la gara, valida per la quarta giornata del campionato di serie C. A coadiuvare il direttore di gara saranno gli assistenti Michele Decorato di Cosenza e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Antonio Di Reda di Molfetta sarà il quarto uomo.

Intanto, secondo impegno ufficiale per la Primavera dell'Imolese, con i ragazzi rossoblù che sono scesi in campo contro la Reggina per il debutto in casa contro la Reggina nel campionato Primavera 2. "Iniziare con i tre punti di Chiavari - alla vigilia il tecnico Lorenzo Mezzetti - ci ha dato morale e la spinta di allenarci al meglio”. E i rossoblù non hanno sfigurato, pareggiando 1-1 con il gol di Antognoni dopo che al 75’ la Reggina si era portata in vantaggio con Foti.