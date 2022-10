La doppietta di De Feo lancia l'Imolese

IMOLESE-RECANATESE 2-1

Imolese (3-5-2): Rossi; Eguelfi, Zagnoni, De Vito; Cerretti, De Feo, Bensaja, Zanini, Annan; De Sarlo, Stijepovic. A disposizione: Adorni, Molla, Milani, Fort, Scremin, Faggi, Zanon, Manfredonia, Agyemang, Castellano, Pagliuca, Fonseca. Allenatore: Mauro Antonioli.

Recanatese (4-2-3-1): Fallani; Somma, Tafa, Ferrante, Quacquarelli; Carpani, Alfieri; Morrone, Sbaffo, Zammarchi; Ventola. A disposizione: Bagheria, Amadio, Longobardi, Minicucci, Meloni, Marafini, Senigagliesi, Ferretti, Marilungo. Allenatore: Manuel Pagliari.

Arbitro: Erminio Cerbasi di Arezzo.

Reti: 6' rig. Ventola, 35' e 71' De Feo.

L'Imolese batte allo stadio Galli la Recanatese per 2-1. Al 4’ rossoblù già in avanti con Zanini che prova la conclusione da fuori area: palla alta. Al 6’ gol della Recanatese su rigore: a segno Danilo Ventola. I padroni di casa rispondono con una punizione interessante, sul pallone Bensaja ma la conclusione finisce a lato del portiere. Zagnoni tenta la conclusione da fuori area: palla di poco alta. Al 22’ occasione importante per i rossoblù con De Sarlo, ma parata importante di Fallani. Gol dell'Imolese con De Feo al 35'. Torre di De Sarlo per il numero 10 rossoblù che trova la conclusione che vale il pareggio. Anche dopo l'1-1 continua a spingere l'Imolese che mette un importante pressing arrivando a diverse occasioni. Al 40’ Zagnoni colpisce la sfera e va vicinissimo al gol. Continua l'importante momento della squadra rossoblù che però non riesce a capitalizzare. Nella ripresa, al 50’, De Feo tenta la conclusione in porta con la palla che sfiora la traversa. Al 63’ Sbaffo conclude di potenza dopo una sponda di Ventola: bravo Rossi a parare. Al 71' segna De Feo che porta in vantaggio l'Imolese. Il secondo tempo è meno pimpante del primo, e così i rossoblù arrivano alla vittoria.