Imolese sconfitta nel derby di Romagna

Serie C

Squadra in casa Rimini

L'Imolese dopo aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Giuseppe Anastasi, ha affrontato il turno infrasettimanale di campionato contro il Rimini. E sul terreno dello stadio Romeo Neri è arrivata una sconfitta segnata dalla tripletta di Santini che ha decretato il risultato finale della partita sul 3-1. Rimini che dopo essere passato in vantaggio dopo appena 3', ha subito il gol del pari di Zagnoni, abile a farsi trovare sotto porta direttamente da calcio d'angolo battuto da De Feo; correggendo un tiro calciato in maniera imprecisa da Zanini. Non è bastato però.