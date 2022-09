Imolese schiacciata dal Siena 0-4

IMOLESE-SIENA 0-4

IMOLESE (3-5-2): Rossi; Cerretti, Zagnoni, Milani, Agyeman, Zanini, Castellano, Attys, Diaby, Bensaja, Pagliuca. A disposizione: Adorni, Nannetti, Molla, Serpe, Fort, Faggi, De Sarlo, De Feo, Lombardi, Scremin, Zanon, Manfredonia, Stijepovic, Annan. Allenatore: Antonioli.

SIENA (4-3-1-2): Lanni; Raimo, Crescenzi, Silvestri, Favalli; Buglio, Collodel, Castorani; Belloni; Arras, Paloschi. A disposizione: Manni, Farcas, Riccardi, Disanto, Frediani, Meli, Rizzitelli, De Paoli, Leone, De Santis, Picchi, Franco. Allenatore: Pagliuca.

ARBITRO: Baratta di Rossano.

RETI: 6' e 44' Buglio, 33' Paloschi, 66' De Paoli.

Terza gara del campionato di seri C per l'Imolese, che ospita il Siena. Solo due i precedenti nella storia tra le due compagini, entrambi nella passata stagione. La partita al Galli terminò 0-0, mentre quella al Franchi 2-2. Al 6’ toscani già in vantaggio grazie ad un secondo calcio d’angolo. Corner battuto da Disanto direttamente in area, sponda di Silvestri con Buglio che sbuca in mezzo e griffa l0 0-1. Al 10’ l'Imolese risponde subito con Attys, l'inserimento del centrocampista che arriva alla conclusione a incrociare, ma Lanni respinge in uscita. Al 19’ guizzo sulla sinistra di Agyeman che supera due giocatori, prende il fondo e serve Pagliuca in area. Il giovane centravanti prova a liberarsi dalla marcatura di Silvestri che devia in angolo. Primo calcio d’ angolo per l’Imolese con Bensaja che s'incarica della battuta dalla bandierina, pallone che viene però messo fuori. Al 33’ gol di Paloschi che anticipa Zagnoni e di testa mette in rete sul secondo palo lo 0-2. Al 44’ terzo gol del Siena con Buglio, che servito da Paloschi all’altezza del dischetto di rigore non sbaglia il tiro per lo 0-3. Riparte il secondo tempo, e c'è un triplo cambio optato dall'Imolese, con addirittura una sostituzione tra i pali. Escono Rossi, Pagliuca, Diaby, al loro posto entrano Molla, Stijepovic e Scremin. Al 58’ tenta la conclusione a giro Zanini, palla che termina alta sopra alla traversa. Al 66’ arriva il quarto gol del Siena con De Paoli, appena entrato nella ripresa. Al 71‘ cross di Zanini in area, De Sarlo anticipa Crescenzi e col sinistro sfiora la traversa. All'85’ angolo per l’Imolese, deviazione di Favalli, Castellano col mancino prova la conclusione dalla linea di fondo che non va a buon fine. Finisce così la partita, con il netto risultato di 0-4 per il Siena.