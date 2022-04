Finale rocambolesco, l’Imolese perde a Modena

MODENA-IMOLESE 2-1 (p.t. 0-0)

MODENA: Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi, Scarsella (52’ Magnino), Gerli, Armellino, Mosti (52’ Bonfanti), Tremolada (61’ Duca), Minesso (61’ Giovannini). A disp. Narciso, Piacentini, Oukhadda, Ponsi, Renzetti, Di Paola, Longo (88' Ogunseye). All. Tesser.

IMOLESE: Rossi, Lia (20’ Milani), Rinaldi, Vona, Liviero, Boscolo Chio (72' Lombardi L.), D’Alena, Benedetti, Lombardi A. (81' Belloni), Padovan (81' De Sarlo), Romano. A disp. Santopadre, Angeletti, Manzo, La Vardera. All. Fontana.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

RETE: 69' Pergreffi, 87' rig. Liviero, 92' Gagno.

Imolese impegnata in questo sabato allo stadio Braglia, dove cede il passo soltanto nella seconda parte della ripresa quando a sbloccare il risultato per il Modena è Pergreffi, che realizza un facile tap-in sulla respinta di Rossi. L'Imolese ha avuto le sue occasioni soprattutto con Padovan, in un match che per la verità è stato giocato a viso aperto con tante chance da una parte e dall'altra. A 15' dalla fine il Modena ha recriminato per un rigore, che poco dopo su un'azione convulsa l'arbitro ha assegnato proprio all'Imolese. Dal dischetto Liviero non ha sbagliato, ma in pieno recupero i padroni di casa sono ritornati in vantaggio con un gol rocambolesco. Direttamente dal rinvio il portiere modenese Gagno è riuscito ad insaccare il pallone sia su disattenzione del dirimpettaio Rossi sia grazie al campo bagnato.