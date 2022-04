Serie C, una gagliarda Imolese strappa un pari a Pescara

PESCARA-IMOLESE 2-2 (p.t. 1-1)

PESCARA: Sorrentino, Cancellotti (91' Zappella), Drudi (59' Illanes), Ingrosso, Nzita, Pontisso (91' Diambo), De Risio, Pompetti, Clemenza (75' Cernigoi), D’Ursi, Ferrari (75' Rauti. All. Zauri.

IMOLESE: Santopadre, Angeli, Rinaldi, Milani, Liviero, Benedetti, D’Alena (70' La Vardera), Boscolo, L. Lombardi (80' A. Lombardi), De Sarlo (70' Belloni), Romano. All. Fontana.

ARBITRO: Cavaliere di Paola.

RETI: 26’ Liviero (I), 36’ Clemenza (P), 47' Pompetti (P), 67' Angeli (I).

Trasferta da un punto per l'Imolese di mister Fontana, che strappa un pareggio a Pescara mettendo in scena una prestazione gagliarda. La prima grande chance è dei padroni di casa, ma sono gli ospiti che poi prendono la gara in mano costringendo Sorrentino agli straordinari prima di capitolare al 26' con la rete di Liviero. Il Pescara allora si dà una scossa, e dopo alcuni tentativi pareggia con Clemenza al 36'. Prima dell'intervallo sono sempre gli adriatici pericolosi, ma si va al riposo sull'1-1. Al rientro in campo il Pescare trova subito l'affondo decisivo con Pompetti che porta in vantaggio i delfini. L'Imolese però non crolla, soffre ma attacca, e trova meritatamente il pareggio con Angeli al 67'. Con metà secondo tempo da giocare può ancora succedere di tutto, e invece di occasioni pericolose non se ne vedono più e alla fine finisce così. Per l'Imolese ai playout sarà sfida alla Viterbese