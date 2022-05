Imolese salva, decisivo il gol di Cerretti

IMOLESE-PISTOIESE 1-0

IMOLESE: Rossi; Angeli, Rinaldi, Vona, Liviero; Benedetti, D'Alena, A. Lombardi; Romano, Padovan, L. Lombardi. A disp. Santopadre, Lia, Boscolo, De Sarlo, Manzo, La Vardera, Cerretti, Milani, Belloni, De Feo, Bizzini, Capozzi. All. Fontana.

PISTOIESE: Seculin; Mezzoni, Portanova, Sottini, Martina, Folprecht, Marcucci, Suciu; Bocic, Pinzauti, Di Massimo A disp. Pozzi, Crespi, Nica, Venturini, Florente, Valiani, Castellano, Stipejovic, Moretti, Pertica. All. Alessandrini.

ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

RETE: 88' Cerretti.

L'Imolese batte la Pistoiese per 1-0 e conquista la salvezza attraverso le forche caudine dei playout. Decisiva la rete di Cerretti, che sugli sviluppi di un corner è riuscito a battere Seculin. Partita non bella ma molto nervosa, anche perché in palio c'era la permanenza in serie C e con i padroni i casa costretti a vincere dopo la sconfitta per 2-1 all'andata. Addirittura, intorno alla mezz'ora del primo tempo entrambe le formazioni sono rimaste in dieci uomini. Il primo a vedersi sventolare il cartellino rosso è stato il rossoblù Benedetti, reo di aver fermato fallosamente un contropiede degli avversari. Poco dopo è toccato a Folprecht andare sotto la doccia anzitempo quando ha dato una gomitata ad un avversario.