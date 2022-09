L'Imolese non riesce a spuntarla con la Torres

TORRES-IMOLESE 0-0

TORRES (4-4-2): Salvato, Ferrante, Dametto, Antonelli, Girgi; Campagna, Lora, Masala, Lisai; Diakite, Ruocco. A disposizione: Garau, Lombardo, Bonavolontà, Heinz, Teyou, Carminati, Suciu, Tesio, Luppi, Sanat, Pinna R., Pinna S., Carboni. All. Greco.

IMOLESE (3-5-2): Rossi, Cerretti, Zagnoni, Milani; Attys, Castellano, Zanini, Bensaja, Eguelfi; Stijepovic, De Sarlo. A disposizione: Molla, Serpe, Faggi, De Feo, Scremin, De Vito, Zanon, Pagliuca, Agyemang. All. Antonioli.

Porta a casa un punto l'Imolese che pareggia 0-0 nella trasferta sul campo della Torres. Al 10' prima occasione nitida da parte degli ospiti con Stijepovic che, innescato da un rinvio difensivo scatta bene sul filo del fuorigioco, si porta a tu per tu con il portiere e calcia di poco fuori colpendo l'esterno della rete. Poco dopo doppia occasione per i sardi, prima col tiro di Diakite respinto, e poi con la ribattuta di Ruocco che colpisce però un difensore. Pericolosa la Torres di nuovo al 41', nonostante sia rimasta in dieci per l'espulsione di Campagna. Direttamente da punizione Masala prima colpisce la barriera, poi sulla ribattuta chiama alla parata Rossi che devia in angolo. Sugli sviluppi dell'angolo, Rossi smanaccia, Dametto raccoglie e calcia di prima intenzione: palla alta. La gara prosegue sui binari dell'equilibrio, senza che nessuna delle due squadre riesca ad offendere l'altra. Si rivede in attacco l'Imolese al 75', quando sul cross dalla sinistra di Zanini colpisce di testa Stijepovic, ma Garau blocca. All'81' poi ci prova il neoentrato Faggi, che si libera e calcia col destro dalla distanza, ancora il portiere sardo a bloccare a terra. All'87' Faggi scappa sulla sinistra e mette al centro per Scremin che colpisce forse di spalla senza preoccupare il portiere. Nell'azione successiva si ristabilisce la parità numerica con l'espulsione di Cerretti. L'ultima occasione è della Torres che ci prova con Lombardo: punizione centrale parata da Rossi.