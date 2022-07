Il Bologna ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Cambiaso

Il Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Cambiaso. L'esterno classe 2000 arriva in prestito dalla Juventus per una stagione. "Versatile esterno ambidestro classe 2000 - scrive nel comunicato la società rossoblù - fra i più interessanti talenti italiani emergenti, Andrea possiede buone doti fisiche, è rapido e tecnico e si è messo in grande evidenza al debutto in A nello scorso campionato al Genoa, interpretato con ottimo profitto. Dopo le giovanili al Grifone e due stagioni fra i “grandi” in Serie D dai 17 ai 19 anni, passa fra i professionisti all’Alessandria nell’estate 2019 ma l’annata è contraddistinta da un incidente al ginocchio che ne condiziona parzialmente anche il campionato successivo, in B ad Empoli con Dionisi, conquistando comunque la promozione in massima serie. Tornato quindi in rossoblù, debutta il 21 agosto di un anno fa in A e con personalità si appropria di una maglia da titolare che non lascia più fino a febbraio, quando si ferma per un infortunio patito contro l’Inter. Laterale di destra, quinto su entrambi i lati, in alcune occasioni anche centrocampista: Cambiaso diventa in breve anche un punto fermo dell’Italia Under21. Dal luglio 2022 passa dal Genoa alla Juventus e quindi al Bologna a titolo temporaneo".

Bologna, Svanberg pronto a salutare

Capitolo cessioni: dopo l'addio di Hickey un altro pilastro della scorsa stagione è pronto a lasciare l'Italia. Mattias Svanberg è infatti molto vicino alla cessione al Wolfsburg. Il centrocampista svedese, ad un anno dalla scadenza di contratto, dovrebbe trasferirsi in Germania per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Niko Kovac, allenatore della squadra tedesca, ha confermato lo stato avanzato della trattativa: "Fisicamente è forte, ha dimostrato di saper fare gioco e gol: è il profilo che cercavamo, ha l'ambizione che ci serve. Ecco perché l'abbiamo scelto" ha dichiarato a Kicker.

Foto bolognafc.it