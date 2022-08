Arnautovic, assalto del Manchester United

Comincia oggi ufficialmente la stagione del Bologna: alle 21.15 il calcio d’inizio della gara contro il Cosenza, prima partita ufficiale dell’anno valevole per il primo turno di Coppa Italia. A tenere banco in casa rossoblù è però il futuro di Marko Arnautovic. Sull’austriaco è piombato lo United che, viste le incertezze legate alla condizione fisica di Martial e alla volontà di cambiare aria da parte di Cristiano Ronaldo, vorrebbe tutelarsi con un attaccante di sicuro rendimento e che già conosce la Premier League. Secondo diversi media internazionali, tra cui Sky Sport Deutsch e Sky Sport UK, il tecnico dei Red Devils ten Hag starebbe spingendo per il suo arrivo a Old Trafford. Per Gianluca Di Marzio, lo United avrebbe già formulato una prima proposta da 9 milioni di euro, rifiutata dal Bologna, ma è probabile che il club inglese alzi l’offerta.

Arnautovic-Manchester United, il fratello e agente Danijel conferma

A far tremare i tifosi rossoblù sono le parole del fratello e agente di Arnautovic, Danijel: “È vero che c'è un'offerta per Marko da un club molto famoso. Sono in contatto con il Bologna per vedere se l'affare si potrà fare” ha dichiarato al portale austriaco Kurier. Per Arnautovic, secondo Zerocinquantuno, l’offerta sarebbe un contratto triennale da 3 milioni all’anno più bonus.

Foto Bologna FC