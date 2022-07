Bologna, si avvicina Cambiaso dalla Juventus

Terzo e probabilmente quarto acquisto per il Bologna. Dopo l'ingaggio dello svincolato Lykogiannis e l'arrivo di Angeli dall'Imolese, i rossoblù hanno infatti ufficializzato l'acquisto dello scozzese Lewis Ferguson dall'Aberdeen FC. "Terzo britannico della storia del club - scrive il Bologna nel comunicato ufficiale - Lewis è un centrocampista centrale di piede destro con impostazione da mezzala di grande apporto offensivo. Classe ’99, in Nazionale da un anno, ha contribuito ai recenti tre piazzamenti al quarto posto dell’Aberdeen nella Scottish Premiership. Prestante fisicamente e con buona tecnica, non di rado agisce anche da trequartista, e spesso gli viene affidato l’incarico dei piazzati: dimostra bel tiro dalla distanza e notevole confidenza col gol (26 nelle ultime due stagioni fra campionato e coppe), grazie anche a uno speciale feeling dal dischetto, con 15 rigori realizzati sui 16 calciati in carriera. Fra Europa League e Conference League ha già collezionato 17 presenze con 7 reti".

Bologna, Cambiaso in arrivo

Intanto Sartori e Di Vaio continuano a comprare dal mercato italiano. Durante la mattinata Andrea Cambiaso ha svolto le visite mediche con la Juventus, che lo ha appena acquistato dal retrocesso Genoa. Il suo destino sembra però lontano da Torino. Come riportato dall'Ansa, infatti, sembra vicino il suo arrivo alla corte di Sinisa Mihajlovic. Terzino sinistro classe 2000, nell'ultima stagione ha collezionato 26 presenze con la maglia dei liguri, siglando una rete e fornendo quattro assist. Dopo Lykogiannis sarebbe il secondo esterno sinistro comprato in questo calciomercato estivo, sintomo che probabilmente dopo Hickey anche Dijks potrebbe lasciare il Bologna.

Foto Facebook Genoa CFC