Theate saluta e va al Rennes: accettata l’offerta da 22 milioni

Ancora una cessione in casa Bologna, forse inaspettata dopo quelle di Hickey e Svanberg: Arthur Theate si trasferirà infatti al Rennes. Il club francese ha offerto 20 milioni più 2 di bonus, alzando la precedente offerta di 18 milioni.

Non una piccola cifra per il cartellino del classe 2000, ma adesso Di Vaio e Sartori dovranno essere bravi e veloci nel reinvestire il denaro arrivato. Il campionato inizierà tra meno di un mese e il Bologna ha necessità di riempire almeno due caselle: quella del difensore mancino – anche se i difensori che servirebbero adesso sarebbero due – e quella nel ruolo di vice Arnautovic. Theate lascia il Bologna dopo una sola stagione in cui ha giocato per 31 volte, segnando anche due reti.

Foto Bologna FC