Calciomercato Bologna: Theate al Rennes, sorpasso Ajax per Lucca. E su Orsolini piomba il Torino

Manca sempre meno all’inizio del campionato e il Bologna è ancora alle prese con la costruzione della rosa per la prossima stagione. Dopo le cessioni di Hickey e di Svanberg, anche Theate se ne va: è ufficiale, infatti, il suo passaggio al Rennes per una cifra complessiva di circa 22 milioni di euro.

Calciomercato Bologna, testa a testa con l’Ajax per Lucca

Di Vaio e Sartori sono ancora alla ricerca di una pedina per il reparto offensivo che possa far rifiatare Marko Arnautovic. Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interessamento per Lorenzo Lucca, giovane attaccante del Pisa che lo scorso anno ha fatto molto parlare di sé, specialmente nella prima parte di stagione. Per il classe 2000, il Bologna negli scorsi giorni aveva presentato un’offerta di circa 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, ma nelle ultime ore il rilancio dell’Ajax (offerta da 12 milioni) ha fatto ingrigito il clima di fiducia che si respirava a Casteldebole. Il ragazzo, come riferisce Sky Sport, preferirebbe il trasferimento in Olanda: oltre al fascino di un club storico e importante come l’Ajax, lì Lucca avrebbe l’opportunità di giocare la Champions League. Per accaparrarsi il giovane talento di Moncalieri, il Bologna sarà quindi costretto a rilanciare.

Bologna, Orsolini piace al Torino

Per un giocatore che forse arriva, ce n’è uno che forse va. Si tratta di Riccardo Orsolini, dal 2018 al Bologna. Il suo è un nome che ciclicamente finisce tra le possibili cessioni, ma stavolta il Torino sembra voler fare sul serio. In casa granata non c’è un clima sereno al momento, testimoniato dal video dell’accesa discussione tra l’allenatore Juric e il ds Vagnati diventato virale nelle ultime ore. Per questo il Toro ha bisogno di fare acquisti, e in fretta: dopo aver perso Bremer, Belotti e Brekalo, i piemontesi devono risollevare l’umore di una piazza in fibrillazione. L’offerta recapitata al Bologna per il cartellino di Orsolini è di 9 milioni più bonus. La risposta del Bologna è attesa nelle prossime ore.