Bologna, interesse per Terzic della Fiorentina

Mancano ancora diversi giorni all’inizio del calciomercato, eppure qualcosa si muove già. Il Bologna sembra infatti interessato al Aleksa Terzic, esterno mancino della Fiorentina. Serbo, classe 1999, il laterale è in scadenza a giugno del 2024.

Il Bologna fiuta l’affare

Terzic ha giocato diverse partite in questa stagione con la Viola ma, come detto, il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2024. Inoltre, come riportato dal portale Viola News, il serbo è uno dei giocatori meno pagati della rosa, tanto che il Bologna potrebbe garantire a Terzic il triplo dello stipendio che attualmente percepisce. Il direttore sportivo Marco Di Vaio era al Franchi lo scorso 7 dicembre per assistere all’amichevole tra la Fiorentina e i boliviani dell’Always Ready. I Viola non sono convinti di cedere il calciatore ma le pressioni del Bologna si fanno sentire: per questo, per rimanere, l’entourage del calciatore avrebbe chiesto alla dirigenza dei toscani il rinnovo del contratto con relativo adeguamento dello stipendio. Altrimenti, già da gennaio, il Bologna diventerebbe una pista più che concreta.

Foto Facebook ACF Fiorentina