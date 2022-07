Bologna, Theate vicino al trasferimento al Rennes

Il Bologna sarebbe vicino ad un’altra cessione eccellente dopo quelle di Hickey e Svanberg: si tratta di Arthur Theate, il difensore belga classe 2000 arrivato in Emilia solamente un anno fa. Theate è stato uno dei pilastri della stagione 2021-2022 del Bologna di Sinisa Mihajlovic e, considerata anche la giovane età, ha attirato su di sé gli occhi di diversi direttori sportivi sparsi in tutta Europa. Tra questi c’è quello del Rennes: il club francese, secondo Gianluca Di Marzio di Sky, avrebbe offerto circa 18 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Per ora il Bologna avrebbe rispedito l’offerta al mittente, ma non è escluso che i francesi possano aumentarla ancora. In quel caso.

Le alternative a Theate

Nonostante il contratto firmato solamente un anno fa, Theate sembrerebbe quindi vicino all’addio. Sartori e Di Vaio stanno quindi già pensando ad un eventuale sostituto. Escluso per il momento Rugani della Juventus, il nome uscito in queste ultime ore su più testate è quello di Jhon Lucumi. Lucumi è un difensore colombiano classe 1998, cresciuto nel Deportivo Cali e attualmente tesserato del Genk. Dal 2018 è in Belgio e per ben due volte ha vinto il premio come miglior difensore del campionato. Lo scorso anno sembrava fatto il suo trasferimento al Barcellona, ma per un ritardo nella presentazione dei documenti il colombiano è rimasto al Genk per un ulteriore stagione. Se dovesse partire Theate, Lucumi potrebbe essere il profilo giusto su cui puntare: quella passata non è stata la sua miglior stagione, ma l’età giovane, il fisico imponente e il piede mancino rappresentano dei punti di forza. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro.

Foto Bologna FC