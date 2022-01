Bologna, ufficiale l’arrivo di Aebischer

Serviva un centrocampista, e un centrocampista è arrivato. Il Bologna ha infatti comunicato l’acquisizione a titolo temporaneo di Michel Aebischer, centrocampista svizzero classe 1997. Una pedina fondamentale per la linea di centrocampo di Sinisa Mihajlovic, visti i tanti problemi che hanno colpito di mediani rossoblù: primail non pervenuto Schouten, poi gli infortuni di Kingsley e Dominguez hanno messo infatti in seria difficoltà il tecnico serbo.

Bologna, arriva Aebischer

Michel Aebischer è un centrocampista svizzero formatosi nelle giovanili dello Young Boys, club a cui approda all’età di 16 anni. È un mediano di qualità, ma non prettamente un regista: 183 centimetri di altezza, con la maglia giallonera ha totalizzato quindici gol e trentacinque assist in 194 partite. Non male, considerando anche la giovane età. Un centrocampista box to box, paragonabile a Svanberg per certi versi, con minori doti dinamiche ma forse più qualità rispetto allo svedese. Aebischer, dopo aver superato le visite mediche, arriva a Bologna con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Bologna, il comunicato su Aebischer

Questa la nota con cui il Bologna ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Berner Sport Club Young Boys il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Michel Aebischer fino al 30 giugno 2022, con l’obbligo di acquisizione definitiva”.

Bologna, van Hooijdonk in prestito all'Heerenveen

Altra ufficialità per il mercato del Bologna: Sydney van Hooijdonk è stato ceduto in prestito al club SC Heerenveen. Il giocatore torna quindi in Eredivise, massimo campionato olandese, per continuare il suo percorso di crescita dopo la sua infruttuosa, almeno finora, esperienza in Italia. La cessione a titolo temporaneo di van Hooijdonk all'Heerenveen è fino al 30 giugno 2022.

Foto bolognafc.it