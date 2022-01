Calciomercato Bologna, preso il classe 2022 Kasius

Il Bologna ha comunicato l’arrivo a titolo definitivo dell’esterno classe 2002 Denso Kasius. Su di lui c’erano la Roma e, soprattutto, il Bayern Monaco, ma a Casteldebole sono stati bravi a invogliare il giovanissimo terzino olandese presentandogli un progetto evidentemente convincente per questa fase della sua carriera.

Bologna, ufficiale Kasius

Questo il lungo comunicato con cui il Bologna, oltre ad ufficializzare il suo acquisto, ha presentato ai suoi tifosi il nuovo arrivato: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Utrecht il diritto alle prestazioni sportive del difensore Denso Kasius. Quinto calciatore dei Paesi Bassi della storia del Bologna, Kasius è un laterale di piede destro classe 2002 reduce da tre stagioni in Eerste Divisie (la seconda serie olandese), nelle quali si è messo in luce benché giovanissimo per impostazione fisica, corsa, capacità di cross, presenza costante nelle trame offensive e feeling col gol. Dopo avere assaggiato il calcio dei professionisti con la squadra minore dell’Utrecht è passato un anno fa in prestito al Volendam, formazione della piccola e omonima località costiera poco distante da Amsterdam. Si sta distinguendo – ancora 19enne – come prospetto fra i più interessanti del suo ruolo. Nell’attuale campionato, con la squadra in testa alla classifica, è sceso in campo da titolare in tutte le 21 giornate realizzando già 5 reti, fra cui lo spettacolare gol di destro al volo per la vittoria sul Nac Breda e la botta dalla distanza per il 4-4 in pieno recupero contro i giovani dell’Ajax”.

Bologna, ufficiali le cessioni di Skov Olsen e Cangiano

Kasius prenderà il ruolo di vice De Silvestri, andando a sostituire di fatto (con caratteristiche diverse) Skov Olsen. L’esterno danese ha salutato il Bologna: è ufficiale infatti il suo passaggio al Club Brugge e nelle casse dei rossoblù sono finiti circa 8 milioni di euro. Ufficiale anche il prestito di Gianmarco Cangiano al Crotone, in Serie B, fino a fine stagione.

Foto bolognafc.it