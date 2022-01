Ufficiale, preso Rojas. Così si chiude il mercato del Bologna

Ancora un colpo in entrata per il Bologna, l’ultimo di questa sessione di mercato invernale. I rossoblù si sono assicurati Luis Rojas Zamora, giovane centrocampista cileno classe 2002, in prestito dal Crotone fino a fine stagione. Un elemento che andrà a rinfoltire un reparto, quello della linea mediana, che più degli altri ha subito perdite nel corso della prima metà di stagione.

Oltre a Kingsley, che ha subito la frattura del perone nella gara contro l’Udinese dello scorso 17 ottobre, il Bologna ha perso anche Dominguez e non ha mai potuto contare su Schouten. Ora l’olandese dovrebbe tornare e, oltre a lui, Mihajlovic potrà contare sui nuovi arrivi: Aebischer e, appunto, Rojas.

Bologna, il comunicato su Rojas

Così il Bologna ha annunciato l'acquisto del giovane centrocampista: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal F.C. Crotone il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Luis Rojas Zamora fino al 30 giugno 2022. Quarto cileno della storia del club, Rojas è un centrocampista di piede destro classe 2002 di ottima tecnica e propensione offensiva, già stellina delle Nazionali giovanili; ha debuttato fra i professionisti con l’Universidad de Chile nel 2019 poi - si conclude la nota del club - in Serie A col Crotone un anno fa”.

