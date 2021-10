Bologna, ufficiale l'arrivo di Viola

Era nell'aria ormai da qualche giorno, ma adesso è ufficiale: Nicolas Viola è un giocatore del Bologna. A darne la notiza è stato proprio il club, attraverso una nota apparsa sul proprio sito.

Bologna, ufficiale Viola

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Nicolas Viola - si legge in un primo comunicato del club, mentre nel secondo si ripercorre la carriera del regista -. Talentuoso ed esperto centrocampista di piede mancino, con oltre 300 partite giocate in carriera, Nicolas nasce trequartista nelle giovanili della Reggina e mantiene sempre una forte attitudine offensiva anche quando spostato in altre posizioni della linea mediana, come mezzala o regista davanti alla difesa. Possiede una non comune sensibilità tecnica, il primo controllo è sempre ottimo e la qualità di passaggi corti e lanci lunghi è fuori discussione: considerato a livello giovanile uno dei più interessanti talenti italiani, esordisce in massima serie al Granillo appena 19enne nel 2009 poi si afferma soprattutto in B, fra Reggina, Ternana e Novara, dietro le punte o più arretrato a metà campo".

"Contribuisce alla cavalcata per la prima storica promozione in Serie A del Benevento nel 2017, poi nelle successive 4 stagioni si impone come una delle colonne della squadra, raggiungendo una notevole media gol in rapporto alle presenze nell’anno di Inzaghi che riporta i sanniti in A. Si distingue con estrema continuità nelle realizzazioni di punizioni e rigori. Nicolas, che riesce ad abbinare un’ottima condizione fisica alle indiscusse qualità del suo sinistro, rifinisce con classe, segna spesso e si conferma anche nell’ultimo campionato, quando nel girone di ritorno è fra i migliori per rendimento di tutta la Serie A, e uno dei cinque gol con cui chiude il campionato lo realizza di tacco al Dall’Ara nell’1-1 di febbraio 2021. Dal mese di ottobre 2021 - si conclude la nota - passa in rossoblù a titolo definitivo".

Foto bolognafc.it