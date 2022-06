Bologna, la nuova stagione è già qui: guida al calendario 2022-2023

Poco più di un mese dopo la fine del campionato si torna già a pensare al calcio che verrà. Alle ore 12, infatti, ci saranno i sorteggi del calendario di Serie A TIM per la stagione 2022-2023. Un campionato sicuramente atipico: oltre alla conferma calendario asimmetrico, la Serie A si fermerà dal 14 novembre fino al 3 gennaio per lasciar spazio ai Mondiali di Qatar, il primo della storia a giocarsi d’inverno. I sorteggi del calendario per la prossima stagione saranno trasmessi in diretta su Dazn e sul canale YouTubedella Serie A.

Serie A 2022-2023, le novità

Oltre ai Mondiali, che l’Italia non giocherà, la principale novità introdotta per questa nuova stagione è sicuramente rappresentata dallo spareggio in caso di arrivi a pari punti: sia per lo Scudetto che per la retrocessione in Serie B, infatti, non conterà più la regola degli scontri diretti o della classica avulsa, parametri che invece rimarranno in vigore per quanto riguarda i piazzamenti nelle competizioni europee.

I criteri del sorteggio

Il Bologna non sarà soggetto all’alternanza casa/trasferta obbligatoria per le squadre della stessa città (o che comunque risultano particolarmente vicine come Napoli e Salernitana e Fiorentina ed Empoli) e, come lo scorso anno, una partita non può veder giocare il suo ritorno prima che non siano passate almeno altre otto gare. Gli scontri tra le prime sette classificate dello scorso anno (Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina) non potranno giocarsi nei turni infrasettimanali, e le stesse società non potranno scontrarsi tra loro nelle giornate di campionato comprese tra due turni di coppe europee.

Soste e turni infrasettimanali

Detto della pausa per i Mondiali di Qatar (14 novembre – 3 gennaio) la prima sosta prevista per la Serie A 2022-2023 è quella che va dal 19 al 27 settembre, visti gli impegni delle Nazionali nella Nations League. Poi la Coppa del Mondo e, dal 4 gennaio, un lungo tour de force che comprende anche Coppa Italia e la Supercoppa Italiana che Inter e Milan si contenderanno in Arabia Saudita. Infine, un’ulteriore sosta per le qualificazioni all’Europeo del 2024 ci sarà dal 20 al 26 marzo.

I turni infrasettimanali già programmati sono quattro: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio.

Bologna, cosa aspettarsi nella prossima stagione?

Sul calendario ci sono diverse teorie a cui i tifosi solitamente aderiscono: quelli che preferiscono affrontare subito tutte le partite più insidiose, quelli che vorrebbero un calendario più equilibrato e quelli che, invece, “tanto prima o poi le affronti tutte”.

Nella scorsa stagione il Bologna, che già alla prima giornata era circondato da aria di contestazione dopo la prematura uscita dalla Coppa Italia nel match contro la Ternana, affrontò nelle prime dieci giornate, tra le altre, Atalanta, Inter, Lazio, Milan e Napoli. Un inizio di fuoco in cui però i rossoblù – tolta la figuraccia di San Siro contro i nerazzurri – non avevano sfigurato, ma anzi avevano fatto sperare i tifosi in una qualificazione europea. Dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma del 1 dicembre, però, il Bologna ha vinto solamente due partite in quindici turni di campionato, rovinando quanto di buono era stato fatto nella prima parte della stagione. Un finale poi in leggero rialzo, coronato dalla rocambolesca vittoria del Dall’Ara contro l’Inter che di fatto ha consegnato lo Scudetto nelle mani del Milan.

La conferma di Mihajlovic, l’ennesima dopo le voci relative ad un suo addio nella scorsa estate e nella prima parte di questa, arriva nel segno della continuità. La dirigenza – che da Sabatini e Bigon è passata nelle mani di Sartori e Di Vaio – e soprattutto i tifosi si aspettano certamente un cambio di prospettive: un altro anno incolore e con obiettivi poco sfidanti (come quello de “la parte sinistra della classifica” o quello del “fare meglio dello scorso anno”) sarebbe sicuramente mal digerito dalla piazza.

Serie A, il calendario 2022-2023 del Bologna

Aggiornamenti dalle ore 12.00.