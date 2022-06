“Passione senza limiti”: al via la campagna abbonamenti del Bologna

La stagione è appena finita ma l’inizio della prossima è già alle porte. Il Bologna, pertanto, ha annunciato l’inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023. Si comincia mercoledì 15 giugno: questa la data dell’inizio della fase di prelazione che durerà fino al 15 luglio. In questa fase sono previsti diversi sconti sia per gli abbonati della stagione 2019-2020 sia per quelli della stagione 2021-2022. Dal 19 luglio al 7 agosto ci sarà poi la vendita libera per tutti i posti rimasti disponibili.

Questa campagna abbonamenti, chiamata “Passione senza limiti”, vedrà una riduzione dei prezzi nei settori Distinti, Kids Stand e Tribuna Coperta, mentre saranno invariati negli altri settori. La tessera dell’abbonamento dà il diritto di sconto del 10% in tutti i BFC store e del 50% sull’acquisto del biglietto per la prima gara casalinga di Coppa Italia. Rimane obbligatorio il possesso della fidelity card per la sottoscrizione dell’abbonamento.

Bologna, il programma del ritiro e la tournée in Olanda

Non solo tifosi: il Bologna ha infatti già programmato gran parte del preseason. Il raduno a Casteldebole sarà nei primissimi giorni di luglio, dopodiché la squadra andrà in ritiro a Pinzolo, dove rimarrà dal 6 al 17 luglio. Già definito il programma: fissata al 9 luglio la prima partita amichevole che, come riportato dal Corriere dello Sport, sarà contro la Settaurense, squadra di Promozione, mentre il 17 i rossoblù affronteranno il Castiglione, che milita in Eccellenza. Probabile l’inserimento di un’altra amichevole ancora da definire. In cosa al ritiro rossoblù di Pinzolo tanti eventi, tra cui il concerto di Ron del 9 luglio, il quale canterà le canzoni di Lucio Dalla a dieci anna dalla sua scomparsa.

Chiuderà l’estate del Bologna una mini tournée in Olanda: sempre come riporta il Corriere dello Sport, la squadra di Sinisa Mihajlovic dovrebbe affrontare in amichevole il Twente e l’AZ Alkmaar.