Castellana e Anzolavino non si fanno male

Castellana-Anzolavino 0-0

Castellana: Valizia, Gazzola A,Marabelli, Domenichetti (69? Fanelli), Di Cosmo, Cornaggia, Sartori (63? Lucchini), Monopoli, Gazzola F (69? Mansour), Cossetti, Lucanto. A disp.: Cella, Parenti, Pagani, Nsingi, Dordoni. All.: Costa.

Anzolavino: Roccia, Migliacci (71? Kaba), Diallo, Kourouma, Capitani, Cosner, Puopolo (53? Ruffini), Ezechia (76? Satalino), Cinque, Caprino (72? Bertinelli), Feze. A disp.: Calzati, Bettini, Comastri, Righetti. All.: Evangelisti.

Arbitro: Alessandro (Marsala).

Allo stadio Soressi di Castel San Giovanni, partita tosta e gagliarda tra Castellana e Anzolavino. Sono gli ospiti che partono forte e per una decina di minuti tengono banco nella metà campo piacentina sfiorando la rete. La gara poi si appiana ed escono i padroni di casa, ma i ritmi non sono altissimi. La squadra ospite riparte più volte affidandosi a dei contropiede, ma si va al riposo con le reti bianche. La ripresa non cambia spartito, l'Anzolavino ha una ghiotta occasione ma non sblocca il punteggio. Dopo il brivido la Castellana inizia a spingere sul gas con la voglia di trovare il gol del vantaggio. La pressione dei locali, col passare dei minuti, si fa sempre più insistente, ma la difesa ospite tiene senza andare mai davvero in affanno. Al fischio finale bicchiere mezzo pieno per gli ospiti, che in campo si sono dimostrati compatti e propositivi, mostrando una buona personalità per tutta la gara. Per la Castellana qualche rimorso in più per non essere riuscita a vincere, pur giocando un buonissimo calcio. Ma resta il fatto che questa, per l'Anzolavino, è stata la prima partita sulle 14 di campionato fin qui giocate in cui è uscita dal campo senza subire gol.