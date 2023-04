Il Castenaso cala il tris con il Sanpaimola

CASTENASO-SANPAIMOLA 3-1

CASTENASO: Aversa, Bassoli, Grassi, Canova, Greco, Colussi, Magliozzi, Jammeh, D'Errico, Colli, Monducci. All. Gelli.

SANPAIMOLA: Lofiego, Landini, Raffuzzi, Derjai, Mazza, Succi, Scala, Turrini, Bonavita, Alessandrini, Fisconi. All. Orecchia.

ARBITRO: Pasquale Mozzillo di Reggio Emilia.

RETI: 30' Canova (C), 59' Dejrai (S), 73' Colli (C), 83' Jammeh (C).

Quinto risultato utile di fila per il Castenaso, che doma 3-1 il Sanpaimola e dimostra ancora di voler chiudere al top la stagione. I bolognesi partono in quarta, martellando la porta ospite dalla prima azione. Al 25’ Colussi guadagna una punizione appena fuori area a causa di un intervento violento del portiere romagnolo. Canova batte il calcio piazzato e, finalmente dopo diverse occasioni perse, arriva il vantaggio. Il Sanpaimola riparte più motivato nella ripresa, tuttavia la truppa di Gelli non demorde e continua a pressare. Al 14' Derjai recupera palla e, con un tiro improvvisato, sorprende Aversa riportando la partita in equilibrio. Il Castenaso però non ci sta e prima ritorna avanti con la bella conclusione di Colli (73') e poi chiude la sfida con Jammeh, ben servito da Raspadori e in grado di calare il tris (83').